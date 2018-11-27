Первый концерт Хаски после его освобождения отменили

Назначенный на 27 ноября концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Нижнем Новгороде не состоится, сообщили организаторы мероприятия.

«Концерт завтра не состоится, но выступление не отменено. Просим понять и ждать все новости на счет возврата билетов», – сообщается на странице концерта во «ВКонтакте».

Концерт должен был пройти в клубе Milo concert Hall. На сайте клуба указано, что концерт перенесен.

Напомним, в понедельник рэпера Хаски освободили из-под ареста в Усть-Лабинске Краснодарского края после соответствующего решения суда.

Хаски задержали 21 ноября после того, как тот после отмененного концерта взобрался на машину и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто.