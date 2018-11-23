Хаски заявил о готовности возместить ущерб за выступление на крыше машины

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) готов извиниться и возместить ущерб владелице машины в Краснодаре, на крыше которой он выступал, сообщил адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

«Мы уже вышли на сотрудников полиции, которые ведут проверку материалов, и довели до них нашу позицию о том, что мы готовы извиниться и возместить ущерб после оценки. К тому же Хаски уже понес за свои действия наказание в виде административного ареста на 12 суток. Он же вообще думал, что это машина фаната», – сказал RT адвокат.

Аванесян уточнил, что «уголовное дело в отношении Кузнецова (Хаски) по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») не возбуждалось». «Пока проводится проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню «Ай», – написал он в Facebook.

Сам Хаски сейчас находится в Усть-Лабинском спецприемнике. По словам адвоката, там нормальные условия содержания. У рэпера есть мобильный телефон, которым он может пользоваться в определенные часы.

В четверг Первомайский районный суд Краснодара признал рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски) невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка.

Тогда же адвокат Алексей Аванесян сообщил, что в отношении Хаски были составлены три административных протокола. Позднее Кузнецов был признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к 12 суткам административного ареста.