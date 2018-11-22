Рэпера Хаски признали невиновным по одному из инкриминируемых правонарушений

Первомайский районный суд Краснодара признал рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски) невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка, сообщила федеральный судья Виктория Глущенко.

Суд не нашел в действиях Кузнецова состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка), передает РИА «Новости».

«Административное дело в отношении Кузнецова прекратить», – сказала Глущенко.

В четверг адвокат Алексей Аванесян сообщил, что в отношении задержанного в среду вечером рэпера Хаски были составлены три административных протокола. Позднее Кузнецов был признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к 12 суткам административного ареста.