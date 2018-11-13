Рэпера Хаски обвинили по трем административным статьям

В отношении задержанного в среду вечером рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски) составлены три административных протокола, сообщил адвокат артиста Алексей Аванесян.

«В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлено три административных протокола. Суд – в четверг. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста», – сказал Аванесян, передает «Интерфакс».

По его словам, Кузнецова обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти и в отказе пройти медицинское освидетельствование.

Между тем, стало известно, что запланированный на пятницу концерт рэпера Хаски в Волгограде отменен, деньги за раскупленные около 1 тыс. билетов будут возвращены в день запланированного выступления, передает РИА «Новости».

Напомним, в Краснодаре Хаски планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Организаторы попытались перенести концерт в один из ночных клубов города, но и там в последний момент мероприятие отменили. После этого, по словам очевидцев, Хаски вышел на улицу у входа в клуб, запрыгнул на крышу автомобиля и начал исполнять одну из своих песен под одобрительные крики собравшихся. После этого полицейские задержали рэпера.

Под псевдонимом Хаски выступает 25-летний хип-хоп-исполнитель из Улан-Удэ Кузнецов, его песням присущи мрачные тексты со сложной рифмовкой.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни «Поэма о родине». По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также якобы нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.