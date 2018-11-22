Рэпер Хаски взят под арест

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к 12 суткам административного ареста.

Решение вынесла судья Первомайского суда Краснодара Виктория Глущенко. Она переквалифицировала протокол с части 2 статьи 20.1 КоАП на часть 1 той же статьи, таким образом, состав о неповиновении полицейскому исключен, сообщает «Медиазона».

В четверг на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Ему отказали в концерте в зале «Арена Холл» в Краснодаре, а затем и в ночном клубе по требованию прокуратуры. Тогда рэпер решил спеть возле ночного клуба, забравшись на крышу машины. При исполнении первой песни его задержали полицейские.

Позже Хаски объяснил, зачем залез на машину.

Сообщалось также о возбуждении уголовного дела, но эти данные не подтвердились.