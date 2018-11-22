Рэпер Хаски объяснил, почему забрался на чужой автомобиль перед задержанием

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), задержанный во время спонтанного концерта на крыше чужой машины, заявил, что оказался в этой ситуации «не по своей воле».

«Я виноват, что залез на машину, нанес ущерб. Но я был поставлен в такую ситуацию, в которой мне нужно было людям, которые купили билеты, перед которыми я чувствую некий долг… Они должны были меня услышать. Поэтому я так поступил. В этой ситуации я оказался не по собственной воле. У нас отменили два концерта: в Ростове-на-Дону сорвали, сорвали в Краснодаре. По факту причин, официальных документов, предписаний я не получал», – заявил он на суде.

Видео из зала заседаний публикует телеканал «Дождь».

Ранее в четверг на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры, тогда исполнитель решил спеть возле ночного клуба, забравшись на крышу машины. В этот момент его задержали полицейские.

Появлялись также данные о возбуждении уголовного дела, однако они не подтвердились.