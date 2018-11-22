Адвокат прокомментировал данные о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

Задержанному в Краснодаре рэперу Хаски (Дмитрию Кузнецову) и его защитникам не сообщали о возбуждении уголовного дела, сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян.

«Я не могу это комментировать. Когда уголовное дело возбуждают, об этом должны сообщить ему лично либо его защитнику. Пока этого не сделано, пока мы постановление не увидим, мы не можем это комментировать», – передает его слова РИА «Новости».

О возбуждении уголовного дела против Хаски ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники.

При этом известно, что рэпера обвинили по трем административным статьям: незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство с неповиновением требованиям представителя власти и отказ пройти медосвидетельствование.

Кроме того, утверждалось, что в его песнях обнаружили признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.

Напомним, Хаски планировал дать концерт в зале «Арена Холл» в Краснодаре, но ему было отказано в выступлении по требованию прокуратуры. В итоге организаторы попытались перенести концерт в один из ночных клубов, но и там мероприятие отменили.

После этого, утверждают очевидцы, Хаски вышел на улицу у входа в клуб и начал исполнять одну из своих песен с крыши автомобиля. После этого полицейские задержали рэпера.