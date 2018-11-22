Выяснилось, какой ущерб нанес Хаски краснодарке

Стало известно, какой ущерб рэпер Хаски нанес в результате прыжков автомобилю краснодарки, которая написала на артиста завление.

Жительница Краснодара Анна Бойко приехала на своем автомобиле Suzuki на занятия йогой и припарковала машину рядом с клубом, в который хотели перенести концерт Хаски.

После отмены концерта рэпера в зале «Арена Холл» по требованию прокуратуры и отказа ночного клуба принять концерт, исполнитель взобрался на припаркованный автомобиль Бойко и начал исполнять одну из своих песен для собравшихся людей.

Как пишет Telegram-канал Mash, для Бойко поврежденная машина стала сюрпризом, так как на ней отсутствовала сигнализация. В результате Хаски оставил вмятины на капоте и крыше Suzuki, по лобовому стеклу авто пошла трещина, а также появились потертости на двери и крыше.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Артист был арестован.

Напомним, Хаски задержали возле клуба полицейские. На него были составлены три административных протокола, максимальное наказание по каждому из них – арест до 15 суток. Позже рэпер объяснил, зачем забрался на чужой автомобиль.