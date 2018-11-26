Опубликовано видео освобождения рэпера Хаски

Рэпера Хаски освободили из-под ареста в Усть-Лабинске Краснодарского края после решения об отмене ареста за хулиганство.

В понедельник о выходе Хаски из спецприемника сообщил его адвокат Алексей Аванесян, пишет «Интерфакс».

Видео, где исполнитель выходит на свободу и садится в машину адвоката, опубликовали российские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что суд Краснодара отменил решение об аресте рэпера на 12 суток.

Хаски задержали 21 ноября после того, как тот после отмененного концерта взобрался на машину краснодарки и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто.