Суд отменил арест рэпера Хаски

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток, сообщил адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников Дмитрия Кузнецова и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», – сообщил адвокат на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест музыканта. Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре, после того, как тот выступил на улице на крыше автомобиля. Спустя сутки суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Исполнитель заявил о готовности возместить ущерб владельцу машины.

За рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей.