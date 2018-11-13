Защита обжаловала арест Хаски

Адвокат рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) Наталья Жданович обжаловала постановления суда о его арестах за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования.

«Жалобы подали. По мелкому хулиганству и по отказу. Что по поводу правонарушения, касающегося отказа (от медосвидетельствования), то там подсудность нарушена. Он (материал) должен был рассматриваться мировым судьей, но не Западного округа, а Центрального. А по мелкому хулиганству мы считаем, что тоже незаконно и необоснованно вынесено решение, поскольку чересчур суровое наказание. И доказательств тому, что он совершил … тоже нет», – сказала Жданович, передает РИА «Новости».

По ее словам, «там должны были быть и протокол, и опросы свидетелей признаны недопустимыми доказательствами, поскольку сам протокол составлялся не в присутствии Кузнецова, и Кузнецов не видел свидетелей, понятых, которые были».

Она добавила, что решение правоохранительных органов по вопросу о возбуждении против рэпера уголовного дела ей пока неизвестно.

Напомним, в Краснодаре Хаски (Дмитрию Кузнецову) отказали в проведении концерта из-за требований прокуратуры. После этого рэпер забрался на крышу чужой машины, используя автомобиль вместо сцены для выступления.

Хаски арестовали на 12 суток по статье о мелком хулиганстве. Он заявил о готовности возместить ущерб.

За рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей.