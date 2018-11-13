Лещенко заступился за рэпера Хаски

Народный артист России Лев Лещенко раскритиковал задержание рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), заявив, что силовые структуры не должны вмешиваться в искусство.

«Я слышал краем уха (новость об аресте рэпера Хаски»), но сам факт вмешательства в искусство силовых структур я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», – заявил Лев Лещенко радиостанции «Говорит Москва».

Певец заявил, что подобные действия напоминают ему цензуру в советские времена: по его словам, такое было на уровне худсоветов. Лещенко подчеркнул, что если задержания становятся тенденцией, «то это ужасно».

Ранее за рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин.

Накануне на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Позже Хаски заявил о готовности возместить ущерб за выступление на крыше машины

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».