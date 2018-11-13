Прилепин заступился за рэпера Хаски

По мнению российского писателя Захара Прилепина, рэпер Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) – патриот и талантливейший музыкант России.

«Я еще раз скажу для самых особенных из СК и Прокуратуры. Как русский писатель, переведенный на 25 языков, ветеран боевых действий, имеющий множество наград и член Совета по культуре, и прочая, и прочая. Хаски (Дмитрий Кузнецов) – талантливейший рэп-музыкант в России. И настоящий патриот Отечества. То, что вы делаете – это тупой беспредел. Мне противно», – заявил Прилепин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в России «раздают ордена околомузыкальным скотам, которые сеют пошлость и глупость, которых никакой метлой не загонишь в Сирию или на Донбасс». По словам писателя, они «от сытости отупели в конец, торчат на своих дачах в ближнем и дальнем зарубежье, и в гробу видали все наши «скрепы» и прочий «милитаризм». Прилепин отметил, что в стране одновременно с этим «давят пацанов, в которых есть еще человеческое, сыновье уважение к стране».

Ранее писатель, сценарист и телеведущий Сергей Минаев прокомментировал задержание рэп-исполнителя.

Ранее в четверг на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры.

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».