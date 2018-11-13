Сергей Минаев вступился за рэпера Хаски

Российский писатель, сценарист и телеведущий Сергей Минаев прокомментировал задержание рэп-исполнителя Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов).

«Это безумно талантливый, тонко чувствующий человек. Ничего и никого не боится, обладает обостренным чувством справедливости – и после всей славы, что на него обрушилась, ни на секунду не надел на себя корону», – сказал Минаев RT.

Писатель назвал «дичайшим бредом» все происходящее вокруг концертов рэпера. «Дима сегодня один из главных музыкантов, не надо ему мешать творить», – призвал он.

Хаски раньше работал редактором на шоу «Минаев LIVE».

Ранее в четверг на Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним – «Хаски») составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры.

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россию отучат от рэпа радикальным способом.