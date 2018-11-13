Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей

Все билеты на концерт, который Oxxxymiron, Noize MC и Баста решили провести в поддержку арестованного в Краснодаре рэпера Хаски, раскупили за несколько часов, сообщил организатор концерта, гендиректор лейбла Booking Machine Илья Мамай.

«У нас было два ресурса по продаже билетов – это касса «Главклуба» и наш онлайн-ресурс», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

«Главклуб» рассчитан на 3 тыс. мест, билеты продавались по цене от 2 тыс. рублей.

При этом все исполнители решили выступать бесплатно.

Как пояснял Oxxxymiron, в понедельник они «выступят с концертом солидарности», всю выручку от которого перечислят Хаски.

Напомним, в Краснодаре Хаски (Дмитрию Кузнецову) отказали в проведении концерта из-за требований прокуратуры. После этого рэпер забрался на крышу чужой машины, используя автомобиль вместо сцены для выступления.