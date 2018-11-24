Российские рэперы объявили о концерте в поддержку Хаски

Баста, Oxxxymiron и Noize MC решили провести «концерт солидарности» в поддержку арестованного в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

«Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку», – написал Оксимирон в Instagram.

Он отметил, что в текстах Хаски «увидели пропаганду того, чего там нет, заблокировали клип и сорвали ряд концертов».

По его словам, находящиеся под угрозой срыва концерты подрывают не только свободу самовыражения артиста, но и его заработок.

Оксимирон напомнил, что в России участились отмены концертов разных исполнителей.

Концерт «Я буду петь свою музыку» пройдет в понедельник.

Идея рэперов вызвала реакцию блогеров. Объявление о концерте перепостили в своих Telegram-каналах журналист Сергей Доренко и Сергей Минаев.

Ксения Собчак похвалила рэперов за то, что они объединяются. «Только совместными усилиями можно отстоять современную российскую культуру», – написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Автор канала Красный Сион предположил, что концерт солидарности – это не политическая позиция, а грамотный пиар-ход.

«В осторожных формулировках представителя рэперов Федорова читается одно простое русское слово: «Отъебитесь». Не от Хаски, а от современной культуры и андеграунда в целом. Музыканты хотят как на Западе: петь обо всем на свете и не парится об экспертизах на каннибализм и прочей кафке», – написал он.

Напомним, на Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Позже Хаски заявил о готовности возместить ущерб за выступление на крыше машины, на которую забрался после несостоявшегося концерта в Краснодаре.

За рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин и певец Лев Лещенко.