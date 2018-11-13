Песков сообщил об информировании Путина о ситуации в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин оперативно получал данные о ситуации в Керченском проливе на фоне провокации украинской стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь идет все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера (в воскресенье), и сегодня всю полноту информации (об инциденте Путин получал)», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что у Путина пока не планируется телефонных переговоров в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Песков также отметил, что планы Киева объявить военное положение после инцидента в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

«Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения (о введении военного положения), конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами. Решать, конечно, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения», – заявил он.

При этом Песков счел несерьезным вопрос о том, может ли Россия пойти на аналогичный шаг в случае объявления военного положения на Украине.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны пограничниками. Следователи опросили задержанных украинских военнослужащих.