В Кремле прокомментировали события в Керченском проливе

Случившееся в Керченском проливе является очень опасной провокацией, требуется серьезное разбирательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что МИД России готовит развернутое заявление о произошедшем в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Кроме того, по инициативе России данный вопрос будет рассмотрен в понедельник в Совбезе ООН.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России. По данному факту в России возбуждено уголовное дело. Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в российский МИД.

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение. ВСУ переведены в полную боеготовность.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.