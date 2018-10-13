С руководства минобороны Украины до конца года снимут погоны

До конца 2018 года все руководители министерства обороны Украины станут гражданскими лицами, сообщил президент страны Петр Порошенко.

«14 октября Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, стал первым военным, который составил погоны и перешел в гражданского министра. До конца года так сделает все руководство минобороны», – цитирует Gazeta.ua заявление Порошенко на встрече со студентами торгово-экономического университета в Киеве.

Напомним, в октябре глава минобороны Украины Степан Полторак уволился с воинской службы и возглавил министерство как гражданское лицо.

Это связано с намерением Украины привести армию к стандартам НАТО. Так, в июне Верховная рада приняла внесенный Порошенко закон о национальной безопасности, закрепляющий одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

В документе также говорится о том, что гражданский министр обороны назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Его замы также назначаются из гражданских лиц.