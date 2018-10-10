Министр обороны Украины снял погоны

Глава минобороны Украины Степан Полторак уволился с воинской службы и будет возглавлять министерство как гражданское лицо, сообщил президент страны Петр Порошенко.

«Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями закона Украины «О национальной безопасности Украины», уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины будет занимать гражданское лицо», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

Он отметил, Полтораку как гражданскому лицу работать легче не станет, так как на нем по-прежнему остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны.

Порошенко заметил, что Полторак посвятил армии 35 лет, и вручил ему Орден Богдана Хмельницкого первой степени.

Напомним, в июне Верховная рада приняла внесенный Порошенко закон о национальной безопасности, закрепляющий одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

В документе также говорится о том, что гражданский министр обороны назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Его замы также назначаются из гражданских лиц.