Эксперт оценил отношение молодых японцев к вопросу о принадлежности Курил

«Сейчас в Японии общественное мнение более склонно к компромиссу по вопросу Курил, потому что идет смена поколений», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов, комментируя усиление настроений в пользу уступок России по «проблеме северных территорий».

Японские телекомпания Fuji и газета Sankei провели опрос об отношении к идее мирного договора с Россией на основе декларации от 1956 года, которую японцы трактуют как обещание Москвы уступить им два из требуемых четырех островов.

Как передал во вторник ТАСС, 36% опрошенных готовы удовлетвориться только двумя островами ради заключения мира с северным соседом. Как заметил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, этот показатель ранее был заметно ниже.

«Идет процесс смягчения позиции, общественное мнение Японии стало более либерально, что ли, оно склонно к компромиссу по территориальной проблеме», – сказал он.

Так, например, в 1998 году, согласно опросу телеканала NHK, из тех японцев, что выступали за возвращение Курильских остров, требовали все четыре острова свыше 70% опрошенных.

При этом тема «северных территорий», как ее именуют японцы, в Стране Восходящего Солнца становится все менее актуальной, отмечает эксперт. «В массе своей общество этой проблемой уже не интересуется, – сказал он. – Она подогревается политиками, некоторой частью лидеров общественного мнения. Но в повседневном плане японцев она особенно не тревожит». При этом отношение к вопросу о принадлежности Курил, во многом определяется возрастом.

«Большей частью пожилые люди этой темой озабочены. Те, кто еще в годы «Холодной войны» воспитывались, относятся к нашей стране, конечно, плохо, в том числе, по этой причине. А молодежь уже более спокойна, более индифферентна, я бы сказал», – говорит Стрельцов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. При этом японский лидер еще в октябре объявил о своем намерении заключить мирный договор с Россией.