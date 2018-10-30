Минздрав предупредил об опасности злоупотребления колбасой

Минздрав России согласился с оценками специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что злоупотребление колбасой может нанести вред здоровью, но не предлагал вводить акцизы на колбасу.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предупредила россиян, что злоупотребление колбасой может негативно сказаться на здоровье, но добавила, что ведомство не предлагало вводить акцизы на этот вид продукции, поскольку для многих именно самые разнообразные колбасы являются доступной и вкусной пищей, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В понедельник экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса. Из-за этого стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. В Минсельхозе, однако, заявили, что считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и непроработанной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как колбасные истории вновь потрясли Россию.