В России вырастут цены на колбасу

Стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30% из-за акциза на продукты переработки красного мяса, сообщили в экспертном совете при правительстве.

Акциз на продукты переработки красного мяса может составить свыше 160 рублей на один килограмм, заявили в экспертном совете при правительстве, передают «Известия».

Об этом идет речь в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья».

В Минздраве сообщили, что появление акциза поддерживают, но добавили, что конкретные шаги пока не обсуждались.

Вырученные средства планируется направить на удешевление продуктов здорового питания, таких, как бобы, орехи, зелень, свежие овощи, цельнозерновые продукты, оливковое масло и т.д.

Член экспертного совета Дарья Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, согласно которому потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса приводит к 2,4 млн смертей в год.

Ранее переработанное красное мясо ученые назвали самым опасным продуктом из тех, которые вызывают рак.