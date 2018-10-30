«Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

Взгляд
19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто виноват в том, что чиновники имитируют

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...

Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Прощальный подарок торговца «русским компроматом»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина пригрозила выйти из Интерпола
          В Кремле отреагировали на слова польского премьера о «Северном потоке – 2»В Совфеде отреагировали на совет США отключить в Донбассе воду и светПосле секс-скандала создан новый Нобелевский комитет по литературеСоловьев резко отреагировал на возможный налог на колбасу
          Названы сроки и длительность первой высадки российских космонавтов на ЛунуВ России увеличены пособия по безработицеВ Сети появились фото танкера с отметкой о потопленном норвежском фрегатеВолгоградская школьница попала в Книгу рекордов России за подтягивания
          Путин пообещал усиление геополитического положения ТурцииВ Чикаго лифт с шестью пассажирами сорвался с 95-го этажаВ Японии арестован глава Renault и NissanУкраинский писатель: После Майдана вожди вели нас в Европу, а привели в Антарктиду

          в реальной обстановке


          Опубликовано первое видео полета новейших Су-57 в небе над Сирией

          внес ясность


          Рошаль высказался о «вине» доктора из Калиниграда в смерти младенца

          «Либо Курникова, либо…»


          Хоккеист из США назвал российских женщин «чернобыльскими уродами»

          Видео

          саммит АСЕАН


          На Западе рассказали об опасных для США альянсах Путина

          сайт «Миротворец»


          Украину предупредили о серьезных последствиях из-за травли Шредера

          спор за острова


          Мирный договор гораздо больше нужен Японии, чем России

          наследие ссср


          Гигантская советская стройка снимает угрозу войны в Средней Азии

          стройка белаэс


          Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

          «Закат Европы»


          Владас Повилайтис: учитель гимназии предсказал конец западной цивилизации

          «Отставка Мюллера»


          Дмитрий Дробницкий: спецпрокурор США вмешивался в политику Великобритании

          «Катитесь к чёрту»


          Лев Пирогов: «Половое воспитание» выльется в феминизм и гомосексуализм

          на ваш взгляд


          В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?

          «Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

          Колбаса по-прежнему остается в России крайне мифологизированным продуктом   19 ноября 2018, 18:20
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Колбасные истории вновь потрясли Россию. Развалив когда-то СССР, миф о колбасе до сегодняшнего дня циркулирует в российском обществе как символ материального изобилия. Сообщения о том, что цена на этот продукт может взлететь, вызвали крайне бурную реакцию – хотя на самом деле в связи с этим стоит задуматься совсем о другом.

          Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен однажды сказал, что, если бы люди знали, из чего делают колбасу, они бы не захотели ее есть. То же самое относится к законам.

          То есть Бисмарк этого, скорее всего, не говорил, как и десятков других мудрых изречений, приписываемых ему в интернете. Но абсолютная правота этого утверждения, кто бы ни был его автором, в очередной раз подтвердилась самым явственным образом.

          Газета «Известия» опубликовала статью, в которой говорится о том, что Минздрав поддержал введение дополнительного акциза на колбасные изделия – колбасу, сосиски, бекон – сумма которого может составить более 160 рублей на 1 кг. По подсчетам автора издания, в результате цена колбасы может вырасти на 30%. Почему именно на 30% – неясно. Упомянутую в тексте «Докторскую» за 600 рублей большинство граждан России покупать не в состоянии – очень дорого. В сетевых магазинах популярные сорта вареной колбасы стоят где-то в два–три раза дешевле. То есть предлагаемые 160 рублей за килограмм – это заметно больше половины стоимости продукта.

          Разумеется, никто не собирается вводить «оздоровительный» акциз прямо завтра. Более того, в Минздраве при общей поддержке идеи сказали, что о деталях пока говорить рано, а в Минсельхозе инициативу отвергли.

          Но поздно. Маховик обсуждений был уже запущен, вспомнили Марию-Антуанетту с ее пирожными, обнаружили в стране дефицит мяса (вы когда последний раз в магазине или на рынке были?), ну и так далее.

          Неудивительно, что даже у вполне довольных жизнью людей напрочь пропадает социальный оптимизм. Какой тут может быть оптимизм, когда тебе в дополнение к неиллюзорно дорожающему бензину, слухам о повышении цен на хлеб и прочим радостям жизни обещают поднять цену на стратегический товар, разваливший Советский Союз? О причинах краха СССР ученые спорят уже почти 27 лет и будут спорить до конца человеческой цивилизации в нынешнем виде, но «колбасная» версия и была, и останется одной из наиболее вероятных. Конечно, колбаса в данном случае лишь символ продовольственных проблем последних лет существования СССР, но какой символ!

          Электрички из Москвы, которыми жители близлежащих областей увозили из столицы с трудом «добытые» продукты, не зря назывались «колбасными». Волна эмиграции 80-х годов тоже называлась «колбасной», причем назвала ее так не советская пропаганда, а эмигранты 70-х, которые ехали «за свободой», а не за материальным благополучием.

          Пресловутые «300 сортов колбасы в западных супермаркетах» стали одним из наиболее популярных мемов тех лет (хоть слова «мем» еще и не существовало).

          «Кто-то из нас начал считать виды колбас. Сбились со счета. Мне вспомнился наш колбасный магазин на Красной Пресне, где еще в 1963 году можно было купить «брауншвейгскую», «столичную», «тамбовскую», «угличскую», «краковскую» и еще столько же наименований колбас. Тогда мне казалось, что это предел человеческих мечтаний и что именно в том магазине проклюнулись первые признаки коммунизма», – писал помощник первого президента России Бориса Ельцина Лев Суханов по итогам посещения американского супермаркета в 1989 году.

          Для Ельцина, по словам Суханова, изобилие в американском супермаркете стало тяжелым испытанием:

          «Уже в самолете (а мы направлялись к Андреасу в Майами) Борис Николаевич надолго отрешился. Он сидел, зажав голову ладонями, и на лице его явственно проглядывала борьба чувств. Не зря ведь говорят, что некоторые слабонервные люди после возвращения из-за границы впадают в глубокую депрессию», – отмечал Суханов.

          И, собственно, про распад СССР: «Я допускаю такую возможность, что именно после Хьюстона, в самолете миллионера, у Ельцина окончательно рухнула в его большевистском сознании последняя подпорка. Возможно, в те минуты сумятицы в нем безвозвратно созрело решение выйти из партии и включиться в борьбу за верховную власть в России», – резюмировал помощник Ельцина. 

          Поэтому, не отрицая значимости других факторов, игнорировать роль колбасы в развале СССР и как продукта, и как символа было бы просто антинаучно. Рост ностальгии по СССР и неприязни к Западу в 90-е годы был вызван не только массовой нищетой и бомбардировками Югославии, но и тем, что хваленые 300 сортов импортной колбасы оказались в большинстве своем невкусными, куда хуже упомянутых Сухановым «брауншвейгской» или «столичной».

          После того, как Россия ввела антисанкции против западных стран, запрет на ввоз хамона, который по большому счету тоже «колбасное изделие», стал причиной наиболее громких стонов со стороны креативного класса, ограничения на сыры таких бурных эмоций не вызвали. Перефразируя Евгения Евтушенко, колбаса в России больше, чем колбаса, это «образ века своего и будущего призрачный прообраз».

          Рожденным после развала СССР сложно это понять, но они пока что не составляют большинство политически активных граждан.

          Покушение на колбасу, даже гипотетическое – это гораздо серьезнее, чем подорожание бензина или рост НДС. Пусть человек добровольно придерживается здорового образа жизни и покупает из всех мясных продуктов лишь куриную грудку, известие о том, что колбаса может подорожать, будит в его подсознании тревожные образы очередей конца 80-х годов, пусть он и застал их в совсем юном возрасте.

          Получается, что инициативу экспертного совета при правительстве по существу разбирать не имеет ни малейшего смысла. Да, за здоровье нации надо бороться, а повышение цен на заведомо вредные товары – наиболее эффективный способ борьбы. Но трогать колбасу нельзя. Возможно, когда-нибудь потом, через 40 лет, когда очевидцы колбасных очередей последних советских лет естественным путем станут политическим меньшинством.

          И снова вернемся к цитате Бисмарка, а точнее, Джона Годфри Сакса про то, что людям не следует знать, как делается колбаса и законы.

          Снизить потребление колбасы можно, не поднимая цены. Достаточно просто начать регулярно показывать в прайм-тайм на ведущих телеканалах, как делается колбаса:

          забой скота, слив крови, разделка туши, измельчение мяса, добавление соевого белка, зачистка кишок, ну и так далее. Вряд ли хоть один телеканал и хоть один мясокомбинат на это пойдет.

          Но почему-то и телеканалы, и печатные издания, и сами политики регулярно показывают процесс изготовления законов. Инициатива о введении акциза на колбасу – это что-то настолько же далекое от реального закона, как бьющийся в агонии теленок с перерезанным горлом далек от красиво лежащей на прилавке аппетитной телячьей колбасы.

          Нельзя запретить обсуждать законодательные инициативы. Но прежде чем делать публичной любую, даже самую прекрасную идею, следует трезво оценить вероятные последствия. А лучше прислушаться к цитате (пусть поэт Сакс и не так популярен, как канцлер Бисмарк). И не показывать в деталях процесс изготовления законов, чтобы не вызывать у людей вполне закономерного отторжения и неприязни.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............