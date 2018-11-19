В «Единой России» высказались против увеличения акцизов на колбасу

Вопрос о вводе акцизов на мясопродукты не актуален, нужно начать с удаления с полок и прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров и упрощения доступа в розничные сети фермерских продуктов, заявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко.

«На мой взгляд, начинать стоит с тотального удаления с полок и прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, с упрощения доступа в розничные сети продуктов наших фермеров и других локальных производителей, с пропаганды моды на здоровое, при этом доступное, питание. Инициатива по дополнительному акцизу на колбасы, сосиски и другое переработанное красное мясо вряд ли окажет положительное влияние на ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом», – заявила Кувычко.

По ее словам, здоровье нации можно сохранить без дополнительной налоговой нагрузки на бизнес и роста стоимости продуктов – с помощью правильного сбалансированного питания в учебных, социальных и лечебных учреждениях, качественных продуктов в рознице, создания доступной инфраструктуры для ведения здорового образа жизни.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса. Из-за этого стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%.

В Минсельхозе, однако, заявили, что считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и непроработанной.