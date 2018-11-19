Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасы

Минсельхоз считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и непроработанной, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

При этом в ведомстве подчеркнули, что не получали проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты.

Ранее в экспертном совете при правительстве сообщили, что стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30% из-за акциза на продукты переработки красного мяса. Позже в Сети обсудили предложение ввести акциз на продукты переработки красного мяса.