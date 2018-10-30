Блогеры обсудили «налог на колбасу»

В Сети обсудили предложение ввести акциз на продукты переработки красного мяса. Блогеры предположили, что последует за повышением цен на колбасные изделия.

«Утро понедельника принесло недобрую весть – колбасофобы одолели колбасофилов. И грядет 30-процентное повышение цен на колбасу из-за введения акцизов. А что взамен? А взамен предлагается снизить или отменить НДС на орехи, овощи, фрукты, оливковое масло и прочие полезные для здоровья вещи. То есть акцизы на колбасу компенсируют потери от отмены НДС на капусту и морковь», – отмечают авторы Telegram-канала «Доктор прописал».

Они отметили, что это идея, а не решение, и пока не понятно, как она воплотится.

«С другой стороны, если решат отменить НДС на овощи и орехи, то вовсе не факт, что цены на них упадут на сколько-нибудь значимую величину. Это так не работает. Ну а экспертам для начала все же стоит ознакомиться с текущими ценами на колбасу», – считают блогеры.

«Я не стану поминать Марию Антуанетту – она сегодня без меня завертится в гробу флюгером. Я исключительно о том, что со всем, что не духоподъемные напитки и прочие психоактивные вещества, народ имеет право и находится в состоянии разбираться самостоятельно, без угрозы рублем со стороны экспертного совета. Взрослые люди имеют право решать, что есть им и их детям. Но права в вопросах подобного порядка держать взрослых людей за детей неразумных экспертному совету точно никто не делегировал», – пишут авторы Telegram-канала «Адекват».

«Почему не пойти простым и очевидным путем улучшения качества колбас? Потому что в стране дефицит мяса – так же, как и натурального молока. Производство хорошей колбасы и настоящей сметаны с творогом и кефиром в масштабах, требующихся стране, невозможно как из-за отсутствия сырья, так и по причине снижения покупательской способности населения. Поэтому большинству россиян предлагаются продуктовые суррогаты вместо натурпродуктов. В такой ситуации введение налога на гибридную колбасу означает только одно: мяса в стране стало еще меньше, а потому потребовалось выбирать между дальнейшим снижением доли животных белков в мясной продукции массового потребления и увеличением цены на эту продукцию», – пишут авторы Telegram-канала «Мастер пера».

«Обсуждается возможность введения акциза на продукты переработки красного мяса – 160 рублей за 1 кг, благодаря чему стоимость колбас и сосисок подорожает сразу на 30%. Борьба за здоровье нации и выкладки относительно смертности и вредности ряда продуктов – это прекрасно, но хочется открыть инициаторам маленький секрет: здоровый образ жизни, при котором граждане смогут позволить себе сбалансированное питание, достаточное количество мяса, рыбы, фруктов, овощей и т.п. – стоит денег. То есть вместо того, чтобы увеличивать благосостояние россиян и субсидировать полезные продукты питания, нам просто предлагают не покупать, потому что дорого. Возможно, что собранные средства действительно будут направляться на то, чтобы субсидировать цены таких продуктов, но они могут все равно так и остаться слишком дорогими, но дополнительные миллиарды бюджет получит», – пишут авторы Telegram-канала Мысли-НеМысли.

Напомним, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30% из-за акциза на продукты переработки красного мяса, сообщили в экспертном совете при правительстве.