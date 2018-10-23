Роскачество развеяло мифы о сосисках

Эксперты Роскачества проверили сосиски «Молочные» и опровергли потребительский миф о том, что продукт в основном состоит из сои и субпродуктов, – их действительно делают из мяса.

Эксперты оценили 40 наименований сосисок «Молочные» по 70 показателям. Они прошли проверку на антибиотики, сою, крахмал, а также на наличие мяса, сообщили в Роскачестве.

«После скандалов о том, какое мясо попадает в сосиски и другие продукты мясной переработки, эксперты Роскачества провели поиск посторонних ДНК. Искали: генетический материал коровы и свиньи, чтобы подтвердить, что в производстве действительно использовалась свинина и говядина, ДНК овцы, лошади и даже собаки и кошки», – сообщили в организации.

Так, ДНК непривычных для изготовления сосисок животных эксперты не нашли. Однако выяснилось, что вместе со свининой и говядиной шесть производителей использовали мясо птицы. При этом в классической гостовской рецептуре «молочных» сосисок курицы быть не должно.

В трех случаях эксперты увидели в сосисках сою.

Почти все 40 наименований успешно прошли проверку на безопасность, только в двух случаях эксперты обнаружили превышение допустимых значений по микробиологическим показателям. В четырех продуктах было зафиксировано превышение нормы по наличию антибиотиков.

Эксперты не нашли в сосисках консервантов. Но в семи товарах обнаружен крахмал, который используется для «склеивания» фарша.

В Роскачестве также рассказали, как выбирать сосиски. Так, в составе «Молочных» должны быть указаны по убыванию: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и далее – добавки.

Иногда вместо сухого молока добавляют молоко питьевое (тогда в составе оно занимает место воды).

Кроме того, в составе обязательно должны быть фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250 и антиокислитель (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия) Е300 или Е301. Также могут быть стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450-Е452, регуляторы кислотности Е262, Е325 (или Е326), Е330 (или Е331), антиокислители Е304, Е306 или Е392.

В Роскачестве отметили, что производители сосисок используют вакуумную упаковку или в упаковку с газовой средой для удобства и гигиеничности продаж, для увеличения сроков годности.

Эти два способа по уровню безопасности идентичны. Однако вакуумная упаковка сжимает сосиски, в результате, они могут деформироваться и выделять сок. Он должен быть прозрачный. Газовая упаковка не должна быть вздутой.

Эксперты напомнили, что сосиски – готовый продукт и их необязательно подвергать варке. Но недолгая варка рекомендуется, так как продукт вкуснее в горячем виде.

«Хорошая сосиска должна иметь нежную консистенцию, а в горячем виде должна быть сочной. Цвет фарша должен быть розовым или светло-розовым, фарш – однородным, равномерно перемешанным. Вкус и аромат – свойственные сосискам «Молочным», с оттенком молока, с нотой черного и душистого перца, мускатного ореха и/или кардамона, без посторонних привкусов и запахов. Вкус продукта – в меру соленый», – отметили в Роскачестве.

Ранее Роскачество проводило исследование колбасы «Докторская»: девять из десяти изученных торговых марок соответствуют требованиям безопасности и качества.