Роскачество дало оценку «Докторской» колбасе

Роскачество провело исследование колбасы «Докторская»: девять из десяти изученных торговых марок соответствуют требованиям безопасности и качества.

В прошлом году специалисты изучили колбасу 30 популярных российских торговых марок, сейчас – продукцию еще 10 производителей, сообщили в Роскачестве.

Это продукция из 20 регионов, стоимость которой при весе от 320 до 1310 граммов составила от 90 до 499 рублей.

«Согласно результатам, «Докторская» колбаса девяти торговых марок соответствует требованиям действующих норм по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества», – отметили в организации.

На российский Знак качества может претендовать колбаса под торговыми марками «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «МясновЪ», «Пит-Продукт», «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы».

Колбасу проверили по 70 показателям качества и безопасности. В колбасе не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, в ней нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

В некоторых образцах найдены следы антибиотиков, на уровне погрешности. Однако в колбасе под торговой маркой «Губернская мясная компания» количество антибиотика тетрациклиновой группы превысило максимально допустимый уровень в полтора раза.

В одном из образцов обнаружены следы сои, еще в одном – кукурузы. В то же время в свино-говяжьей «Докторской» производителя «Йола» эксперты не нашли говядину. Хотя в остальных случаях колбаса, выяснили специалисты, состоит из мяса.

Эксперты не нашли в колбасе консервантов и превышений по содержанию фосфатов, нитрита натрия.

Роскачество проверило образцы на недовес. Выяснилось, что колбаса торговой марки «Велком» с заявленным весом в 500 грамм, на самом деле весит 416,4 грамм. В остальных случаях вес соответствовал заявленному.

Также эксперты оценили вкус колбасы. В лидерах рейтинга – мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина», «Снежана», «Пит-Продукт», «Великолукский мясокомбинат».

В августе ряд крупных мясоперерабатывающих предприятий России заявили о резком росте закупочных цен на сырье, что приведет в к росту цен на колбасу и полуфабрикаты на 5-12%.

Ранее Роскачество проверило светлое пиво, молоко, креветки.