Роскачество дало оценку «Докторской» колбасе

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Новые управленцы оценили роль нематериальных стимулов

Высокий пост – это в первую очередь служение, уверены участники конкурса «Лидеры России»Фото: Илья Питалев/РИА Новости
«В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Ты ориентируешься именно на долг, на то, чтобы приносить пользу тем, с кем ты работаешь, и обществу в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из участников первого конкурса «Лидеры России». Второй конкурс, регистрация на который близится к завершению, уже привлек участников из более чем 50 стран. Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

Поляки и хотели бы опираться на собственные силы, но зависимость от США сильнееФото: Alik Keplicz/AP/ТАСС
«Большинство поляков выступают за то, чтобы страна была безопасной, но чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. Тем не менее, польские лидеры оказались одними из немногих в Европе, кто одобрил решение Трампа разорвать договор РСМД с Россией. В отличие от своего электората, они уповают на заокеанское прикрытие.  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
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Пять главных ошибок русских на Украине

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
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Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

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        • новое рождение

        • ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Роскачество дало оценку «Докторской» колбасе

             23 октября 2018, 10:17
          Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          Роскачество провело исследование колбасы «Докторская»: девять из десяти изученных торговых марок соответствуют требованиям безопасности и качества.

          В прошлом году специалисты изучили колбасу 30 популярных российских торговых марок, сейчас – продукцию еще 10 производителей, сообщили в Роскачестве.

          Это продукция из 20 регионов, стоимость которой при весе от 320 до 1310 граммов составила от 90 до 499 рублей.

          «Согласно результатам, «Докторская» колбаса девяти торговых марок соответствует требованиям действующих норм по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества», – отметили в организации.

          На российский Знак качества может претендовать колбаса под торговыми марками «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «МясновЪ», «Пит-Продукт», «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы».

          Колбасу проверили по 70 показателям качества и безопасности. В колбасе не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, в ней нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

          В некоторых образцах найдены следы антибиотиков, на уровне погрешности. Однако в колбасе под торговой маркой «Губернская мясная компания» количество антибиотика тетрациклиновой группы превысило максимально допустимый уровень в полтора раза.

          В одном из образцов обнаружены следы сои, еще в одном – кукурузы. В то же время в свино-говяжьей «Докторской» производителя «Йола» эксперты не нашли говядину. Хотя в остальных случаях колбаса, выяснили специалисты, состоит из мяса.

          Эксперты не нашли в колбасе консервантов и превышений по содержанию фосфатов, нитрита натрия.

          Роскачество проверило образцы на недовес. Выяснилось, что колбаса торговой марки «Велком» с заявленным весом в 500 грамм, на самом деле весит 416,4 грамм. В остальных случаях вес соответствовал заявленному.

          Также эксперты оценили вкус колбасы. В лидерах рейтинга – мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина», «Снежана», «Пит-Продукт», «Великолукский мясокомбинат».

          В августе ряд крупных мясоперерабатывающих предприятий России заявили о резком росте закупочных цен на сырье, что приведет в к росту цен на колбасу и полуфабрикаты на 5-12%.

          Ранее Роскачество проверило светлое пиво, молоко, креветки.


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