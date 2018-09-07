Роскачество нашло в креветках мышьяк

Роскачество провело исследование варено-мороженых очищенных и неразделанных креветок 25 торговых марок, оценив их по 35 показателям.

Большинство исследованной Роскачеством продукции произведено в России, цена составила от 469,5 до 1776,52 рубля за килограмм, сообщили в организации.

Одним из основных пунктов исследования была проверка на безопасность, так как морские креветки способны накапливать в себе тяжелые металлы, а в выращенных в условиях аквакультуры – могут быть антибиотики.

В развесных креветках из «Ашана» эксперты обнаружили мышьяк в превышающем нормы технического регламента Таможенного союза нормы. После получения результатов исследования торговая сеть изъяла продукцию из продажи.

Однако, отмечают в Роскачестве, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, а требования по мышьяку носят избыточный характер.

Превышение норм по количеству микроорганизмов обнаружено в продукции торговых марок «Лента», «Мореслав», Billa, Delight.

Ни в одном из исследованных продуктов не нашли антибиотиков.

Также эксперты проверили количество ледяной глазури, нормативы по содержанию которой (у очищенных креветок не более 7%, у неразделанных – 14% от общего веса) вступают в силу с 1 сентября 2019 года. Этим требованиям уже соответствует продукция 13 торговых марок.

Всего девять марок указали на упаковках правильный вес продукта без глазури. И всего 12 – размер, соответствующий фактическому.

Также эксперты оценили содержание влаги в креветках. «Возможно, что повышенное содержание влаги обусловлено дополнительной обработкой сырья растворами, содержащими влагоудерживающие добавки. Основной целью такой обработки является увеличение выхода продукции. Конечно, креветки становятся на вкус более сочными, однако при такой обработке в креветки вводят химические компоненты, которые не улучшают пищевую и биологическую ценность продукции», – сказала заместитель руководителя Центра организации лабораторных исследований по вопросам качества рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова.

Самыми «водянистыми» оказались креветки марок Billa (86,7%), «Бухта изобилия» – очищенные (86,3%) и «Новый океан» (82,2%).

К внешнему виду креветок замечаний практически не было, у большинства марок мясо креветок «плотное, сочное». При этом креветки марок Globster и Vici (неочищенные) оказались неприятными на вкус и запах, что может свидетельствовать о том, что «в торговом зале не соблюдались условия хранения продукции».

В июле Шведское национальное агентство по водным ресурсам заявляло, что в креветках с берегов запада страны ученые обнаружили следы химического оружия.