Роскачество нашло в креветках мышьяк

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7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане выпирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...

Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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          Роскачество нашло в креветках мышьяк

          7 сентября 2018, 11:33

          Текст: Анна Инсарова

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          Роскачество провело исследование варено-мороженых очищенных и неразделанных креветок 25 торговых марок, оценив их по 35 показателям.

          Большинство исследованной Роскачеством продукции произведено в России, цена составила от 469,5 до 1776,52 рубля за килограмм, сообщили в организации.

          Одним из основных пунктов исследования была проверка на безопасность, так как морские креветки способны накапливать в себе тяжелые металлы, а в выращенных в условиях аквакультуры – могут быть антибиотики.

          В развесных креветках из «Ашана» эксперты обнаружили мышьяк в превышающем нормы технического регламента Таможенного союза нормы. После получения результатов исследования торговая сеть изъяла продукцию из продажи.

          Однако, отмечают в Роскачестве, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, а требования по мышьяку носят избыточный характер.

          Превышение норм по количеству микроорганизмов обнаружено в продукции торговых марок «Лента», «Мореслав», Billa, Delight. 

          Ни в одном из исследованных продуктов не нашли антибиотиков.

          Также эксперты проверили количество ледяной глазури, нормативы по содержанию которой (у очищенных креветок не более 7%, у неразделанных – 14% от общего веса) вступают в силу с 1 сентября 2019 года. Этим требованиям уже соответствует продукция 13 торговых марок.

          Всего девять марок указали на упаковках правильный вес продукта без глазури. И всего 12 – размер, соответствующий фактическому.

          Также эксперты оценили содержание влаги в креветках. «Возможно, что повышенное содержание влаги обусловлено дополнительной обработкой сырья растворами, содержащими влагоудерживающие добавки. Основной целью такой обработки является увеличение выхода продукции. Конечно, креветки становятся на вкус более сочными, однако при такой обработке в креветки вводят химические компоненты, которые не улучшают пищевую и биологическую ценность продукции», – сказала заместитель руководителя Центра организации лабораторных исследований по вопросам качества рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова.

          Самыми «водянистыми» оказались креветки марок Billa (86,7%), «Бухта изобилия» – очищенные (86,3%) и «Новый океан» (82,2%).

          К внешнему виду креветок замечаний практически не было, у большинства марок мясо креветок «плотное, сочное». При этом креветки марок Globster и Vici (неочищенные) оказались неприятными на вкус и запах, что может свидетельствовать о том, что «в торговом зале не соблюдались условия хранения продукции».

          В июле Шведское национальное агентство по водным ресурсам заявляло, что в креветках с берегов запада страны ученые обнаружили следы химического оружия.


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