Роскачество нашло антибиотики в молоке

Молоко большинства торговых марок не может претендовать на российский Знак качества из-за содержания антибиотиков, хотя соответствует техническому регламенту Таможенного союза, выяснили в Роскачестве.

Роскачество провело масштабное исследование пастеризованного молока с жирностью 3,2% и выше из семи федеральных округов.

«Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве составляет 38% от всего молока, реализуемого в рознице», – говорится в сообщении Роскачества.

Всего эксперты изучили молоко 90 торговых марок, оценив продукцию по 26 параметрам качества и безопасности.

Выяснилось, что в молоке 50 торговых марок обнаружены следы антибиотиков в пределах, допустимых техническим регламентом Таможенного союза. В молоке четырех торговых марок – «Лакомо» (Орловская область), «Семенишна» (Хакасия) «Нарада» и «Таежный исток» (Красноярский край) – этот показатель был превышен.

Эксперты зафиксировали и другие нарушения. Так, некоторые производители добавляют растительные жиры (восемь торговых марок ) или сухое молоко (25 проверенных марок), снижают заявленную жирность молока (три производителя) или недоливают (три производителя).

В молоке «Белое облако», «Добрая буренка», «Свое наше» и «Таежный Исток» обнаружены бактерии кишечной палочки, в молоке Molli – повышенное число микроорганизмов.

В целом, все исследованное молоко было свежим.

В сентябре Роскачество представило результаты проверки качества творога на российском рынке, выяснив, что обязательным требованиям соответствуют только 37% исследованных марок.

В мае Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество в ходе проверки выявили недочеты в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога.