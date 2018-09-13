Роскачество проверило магазинный творог

Роскачество представило результаты проверки качества творога на российском рынке – обязательным требованиям соответствуют только 37% исследованных марок.

Исследование проводилось совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства России в лабораториях сразу двух контрольно-надзорных органов, следует из сообщения на сайте Роскачества.

Всего в исследование вошли 73 торговые марки творога, которые занимают 70% рынка. Отмечается, что для эксперимента был выбрал продукт жирностью 9%.

Творог проверили по 25 показателям качества и безопасности; выяснилось, что обязательным требованиям соответствуют 27 торговых марок из 73.

При этом, согласно статистике, нарушителями в большинстве случаев являются «не самые крупные торговые марки».

«К сожалению, из трех исследованных категорий молочной продукции менее благоприятным оказался творог – так как при нарушении температурных режимов этот продукт становится благоприятной средой для развития бактерий. В то же время, в твороге мы увидели минимальный уровень фальсификации жирами немолочного происхождения», – отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Основной проблемой стало превышение норм по микробиологическим показателям. В их числе –дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий.

Такие результаты могут являться «следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой». Нарушение выявлены у 22 брендов.

Немолочные жиры обнаружены в шести случаях из 73, а общая доля рынка фальсифицированной растительными жирами продукции в натуральном выражении занимает всего 1,43%.

Также продукт исследовали на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем выявлено в девяти торговых марках.

В Роскачестве заявляют, что причиной является «несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии».

Кроме того, эксперты выявили частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов, однако данные отклонения от норм не носили массового характера

Напомним, в мае были подведены итоги масштабной проверки рынка молочной продукции.