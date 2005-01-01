Подведены итоги масштабной проверки рынка молочной продукции

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили масштабную проверку молочной продукции в российской рознице, выявившую недочеты в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что, согласно результатам исследований, из 90 отобранных проб молока всем обязательным требованиям соответствовали 72 образца продукции, из 82 проб сливочного масла – лишь 53, а из 73 отобранных проб творога – и вовсе 28. Таким образом, недочеты были выявлены в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога.

При этом нарушения по творогу, по мнению специалистов Роспотребнадзора, оказались связаны в основном с нарушениями при транспортировке или хранении товара, а не при производстве.

В то же время в пяти пробах молока, девяти образцах творога и двух – сливочного масла были обнаружен следы антибиотиков. «Причинами являются несоблюдение требований к сырью», – говорится в комментарии на сайте ведомства.

Кроме того, немолочные (растительные) жиры были выявлены в восьми пробах молока и в шести пробах творога.

«Содержание токсичных элементов – свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина – ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений», – отметили в Роспотребнадзоре.

Также не выявлено ни одного образца «с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90».

В исследовании участвовали творог жирностью 9%, молоко 3,2% и сливочное масло 72,5%, всего – образцы 250 федеральных и региональных брендов, уточнили в ведомстве.

Напомним, масштабная проверка молочного рынка началась в марте этого года.

В июне 2016 года Россельхознадзор сообщал, что ряд производителей подмешивают в молоко воду, крахмал, мел, мыло, соду, известь, а также борную или салициловую кислоты и даже гипс, что приводит к отравлению потребителей.