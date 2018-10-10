Роскачество назвало лучшее светлое пиво

Роскачество подвело итоги многоэтапного исследования качества светлого пастеризованного пива, оценив 40 торговых марок.

В исследование попала продукция стоимостью от 67 до 260 рублей за литр. Всего было изучено свыше 30 показателей качества и безопасности напитка, сообщили в Роскачестве.

Зафиксированы нарушения законодательства и недостатки по качеству, но они не носили массовый характер.

«В ходе исследования удалось развенчать распространенный потребительский миф о присутствии на рынке «порошкового» пива, произведенного путем купажирования различных ингредиентов. Однако исследование выявило отраслевую проблему отсутствия методов контроля выполнения обязательных требований», – сообщили в Роскачестве.

Отклонения по показателю массовой концентрации азота, который косвенно указывает на снижение доли соложеных продуктов, выявлены у пяти брендов из 40.

Также проведена проверка корреляции между количеством солода и вкусом: комиссия ставила обезличенным образцам пива баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. Самую высокую оценку, 5,5 баллов, не получило ни одно пиво.

В лидерах оказалось пиво Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe.

Самые низкие баллы получило пиво марок «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтика№3», «Свердловское».

Также эксперты проверили, насколько правильно прошел процесс брожения при производстве. «У напитков пяти торговых марок содержание уксуснокислых эфиров оказалось низким. Это может говорить о том, что в процессе брожения проводились мероприятия, направленные на интенсивное развитие дрожжей», – выяснили эксперты.

Эксперты не выявили случаев разбавления пива или применения консервантов.

В 2019 году в Роскачестве планируют провести исследование качества темного пива.

Между тем организация подготовила предложение по изменению ГОСТа на пиво и пивные напитки, чтобы устранить проблему «легального фальсификата».

«Включение методик контроля идентификационных признаков позволит устранить проблему так называемого «легального фальсификата» на данном рынке, и избежать фактов недобросовестной конкуренции», – сообщили в Роскачестве.

В организации уточнили, что предложение разработано во исполнение поручения правительства России.Как сообщили в Роскачестве, по закону о регулировании производства и оборота алкоголя, пиво должно производиться без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% (сахаросодержащих продуктов – 2%) массы заменяемого солода.

«Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом. Но в то же время, в России нет аккредитованных методик контроля этого уровня содержания. Фактически правовые пробелы создали «серую зону», – сообщили в Роскачестве.

Предлагается оценивать качество пива, оценивая концентрацию в нем летучих компонентов, органических кислот, азота.

В июле Минфин предлагал маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху по принципу крепкого алкоголя.

Ранее специалисты Роскачества проверили тару для пива.