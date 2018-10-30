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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:21  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны - но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

«У Маши неприятный характер. При этом она решительна», – пугают британские экспертыФото: Маша и Медведь/YouTube
Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

          Жизнью довольны - но будущее тревожит   19 ноября 2018, 08:20
          Фото: Ilya Naymushin/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях?

          Очередной опрос ВЦИОМ замерял уровень социального самочувствия граждан России. Подобные исследования проводятся  уже 10 лет – так что есть что сравнивать и анализировать. Впрочем, изначально смотрят не на динамику за десятилетие, а на то, что изменилось за год. И тут самое заметное – полуторократное падение индекса социального оптимизма.

          С помощью него оценивается соотношение оптимистов и пессимистов в оценке будущих перспектив. Людям задают вопрос «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас?». И получилось, что если год назад 33 процента ответили, что значительно или несколько лучше, а еще 43 считали, что ничего у них не изменится, то сейчас оптимистов стало всего 25 процентов, а тех кто не ждет ни плохого, ни хорошего, 40. А учитывая, что считающих, что они будут жить в той или иной степени хуже, выросло почти в два раза – с 13 до 25 процентов – получается, что общий, интегральный «индекс социального оптимизма» упал за год с 63 до 40 процентов. Ужас?

          Ведь одновременно еще и выросло число тех, кто плохо оценивает «текущее экономическое положение России в целом» - в прошлом году плохим или очень плохим его считали 19 процентов, а сейчас уже 27. Тоже рост в полтора раза, поэтому и «индекс оценок экономической ситуации» просел с 59 пунктов до 43.

          И даже в оценке политической обстановки число тех, кто считает ее хорошей, сократилось с 30 до 21 процентов при неизменных 53, называющих ее «средней». За счет роста с 12 до 18 процентов выбравших вариант ответа «плохо и очень плохо», общий индекс также опустился с 71 до 56 процентов.

          Примерно в такой же пропорции сократился и индекс оценок общего вектора развития страны – с 74 до 57. С тем, что дела в стране идут в правильном направлении полностью согласны 30 процентов (против 46 год назад), «отчасти да, отчасти нет» говорят 47 (было 39), и 20 процентов считают, что страна идет совсем не туда.

          О чем нам говорят эти цифры? О росте тревожных настроений и ожиданий?

          Да, тут все налицо. А вот чем они вызваны – это самый интересный вопрос.

          На него можно ответить двумя способами – раскрывая еще один, пятый индекс из опроса ВЦИОМ, или рассуждая без него. Точно также можно объяснять результаты ислледования рассматривая динамику с 2008 года или же сравнивать цифры только последних двух опросов.

          Разница будет не просто существенной – принципиальной.

          Потому что по четырем индексам получается, что общество внезапно вернулась к настроениям шести, а то и десятилетней давности – тогда, например, тех, кто считал, что через год будет жить лучше, тоже было от 24 до 27 процентов. Хотя и тут есть совершенно очевидные и странные колебания – причем во всех четырех индексах.

          Например, возьмем оценку политической обстановки. В динамике последних пяти лет видно, что она вовсе не привязана к рейтингу Путина. Да и вообще ни к чему. Вот как менялся индекс: 2012 год – 59, 2013 – 52, 2014 - 71, 2015 – 64, 2016 – 55, 2017 – 71, и в нынешнем году 56. Социологи теоретически могут найти этому множество объяснений – но самое простое связано с тем, что граждане видят, читают и слышат в СМИ и блогосфере, чего там больше, какая идет волна, оптимистичная или пессимистичная.  

          Потому что точно такие же колебания мы видим и в оценке экономической ситуации  - необъяснимые реальным состоянием экономики качели.

          Понятно, почему в 2009 индекс упал с 44 до 21 пункта – мировой финансово-экономический кризис и еще больше ожидания его последствий. Но почему с 42 процентов в 2013 он вырос до 59-ти в 2014 – когда уже началась война санкций, но еще не упал курс рубля? Откуда такой огромный рост? И если падение в 2015 до 47 процентов, а в 2016 до 37-ми можно было бы объяснить трудностями, связанными с ростом цен на импорт и тревожными ожиданиями от войны санкций, то про дальнейшие колебания вообще нечего сказать – почему стремительный рост в прошлом году, до 57 процентов, сменился падением до 43 в этом? Разве состояние российской экономики ухудшилось? Наоборот – и об этом говорят даже не данные статистики, а другой, пятый индекс этого опроса.

          Потому что среди прочих вопросов ВЦИОМ задавал и такой - «если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?». Понятно, что он не про экономику,  но и про нее тоже, ведь если падает уровень жизни или все вокруг плохо, ты вряд ли будешь говорить о том, что тебя всё устраивает.

          А 58 процентов ответивших заявили, что их «вполне, по большей части устраивает» - и это не только на 7 процентов больше, чем в прошлом году, но и абсолютный максимум за все годы исследований. Общий индекс «удовлетворенности жизнью» в итоге вырос поменьше, всего на 3 процента – до 63 (второй результат за все 11 опросов, больше было только в 2014-м).

          То есть что получается, что народ оценивает свою жизнь все лучше, но при этом теряет веру в «светлое будущее»? Живет лучше, но при этом не ждет ничего хорошего?  

          Понятно, что на ожидание от будущего влияет как то, что люди слышат от других, так и то, что происходит в реальной жизни. Естественно, что пенсионная реформа сказалась на падении индекса «социального оптимизма» сильнее всего. Но большую роль сыграли и поднятая ей волна обсуждений и предсказаний, нагнетающих страх и панику уже не по поводу возраста выхода на пенсию, а в отношении положения дел в целом - какая-то часть общества ведется на такую агитацию и пропаганду и впадает в грусть-печаль.

          При этом ответственность за запугивание народа никто признавать не хочет – ни борцы с режимом, что либеральные, что якобы патриотические, ни СМИ, гонящие чернуху и «всё пропало». Но даже в такой ситуации большинство нашего народа не только не впадает в пессимизм, но и остается довольным своей собственной жизнью. То есть тем реальным, что, в отличии от будущего, нельзя не приукрасить, ни изуродовать. 


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