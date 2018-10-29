Приоритеты россиян в запросах к государству изменились

«Державность и военная мощь», которые с 2014 года были приоритетом в массовом сознании граждан России, стали второстепенными, теперь россияне хотят, чтобы государство в первую очередь заботилось об их благосостоянии, следует из опроса Института социологии РАН.

Справедливость, державность и демократия – такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр Института социологии РАН, пишет «Коммерсант».

По итогам первого опроса, который социологи РАН провели в октябре 2014 года, для россиян важными были только «справедливость и державность». Тогда воссоединение с Крымом граждане воспринимали как восстановление справедливости на уровне внешней политики: 67% считали, что «Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами». Теперь так считают только 49%, в то время как 51% уверен, что «Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны» (четыре года назад державность была второстепенной для 33%).

Меняется также отношение граждан к контрсанкциям, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран: позитивно к ним относятся 47% граждан, в 2014 году таких было 60%.

В июне ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян (67%) не ощутили на себе последствий антироссийских санкций.