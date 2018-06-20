ВЦИОМ изучил мнение россиян о санкциях

Большинство россиян (67%) не ощутили на себе последствий антироссийских санкций, об обратном заявили 24% опрошенных, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более однозначно респонденты оценивают воздействие западных санкций на материальное положение семьи: 67% не ощутили его на себе. Однако заметна доля тех, кто говорит о негативных последствиях - 24% по выборке (в группе опрошенных с низким, по их оценкам, материальным положением она достигает 36%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным социологов, 34% респондентов считают, что санкции пошли на пользу, обратного мнения придерживаются 30%, еще 20% не заметили какого-либо влияния санкций на состояние экономики страны.

Положительными последствиями санкций 50% опрошенных назвали развитие экономики и 20% импортозамещение. К отрицательным эффектам чаще всего относят рост цен и налогов (22%).



В целом темой санкций интересуются 57% опрошенных. При этом 78% респондентов считают, что от антироссийских санкций страдают в большей степени страны Запада.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10-11 июня. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.