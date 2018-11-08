Россияне оказались «продуктовыми патриотами»

При покупке продуктов питания подавляющее большинство россиян выбирает отечественного производителя, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При равной цене россияне предпочитают покупать российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%) и макароны (85%), об этом говорят данные исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ.

Российские лекарства выбрали 51% опрошенных. Однако при покупке одежды россияне ориентируются на иностранные бренды (46%), импортную обувь выбрали 52% респондентов.

Также 73% опрошенных указали, что предпочтут иностранную бытовую технику и электронику.

Кроме того, 83% респондентов заявили, что обращают внимание на срок годности. При этом 76% заявили, что информация, указанная на упаковке производителем, скорее, бывает неточной.

Опрос проводился в 2 ноября, в нем приняли участие россияне от 18 лет. В качестве метода использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее опрос исследовательского центра Ромир показал, от каких продуктов питания россияне готовы отказаться ради здоровья.