Россияне сказали, от каких продуктов готовы отказаться

Исследование показало, в каких продуктах жители России готовы отказать себе в первую очередь ради здоровья.

Больше половины опрошенных следят за своим питанием, предпочитая еду с низким содержанием жира. 47% респондентов ответили, что не употребляют продуктов с высоким содержанием холестерина, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Почти 55% опрошенных готовы отказать себе в покупке сухих продуктов: супов, лапши, пюре и каш, которые требуют заливания кипятком.

Свыше 35% россиян стараются ограничить себя в сладких продуктах и полуфабрикатах.