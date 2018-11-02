Выяснилось, насколько россияне довольны своей зарплатой

Исследование показало, в каких регионах люди больше всего удовлетворены уровнем своей заработной платы.

В целом среди опрошенных свою зарплату считают достойной примерно 58% россиян. Из них 17% уверенно ответили на данный вопрос, 41% выбрал вариант «В основном да». Почти треть респондентов (32%) ответила, что в основном их не устраивает уровень своего дохода, а 10% уверены, что их работа совершенно не оценивается по достоинству, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Среди неудовлетворенных уровнем своей зарплаты россиян лидируют жители Северо-Западного и Южного регионов России – 53%. А больше всего довольных живут в Сибири.

В то же время довольных своей работой существенно больше – 73%. Среди респондентов утвердительно ответили на этот вопрос 25%, 48% сказали, что в целом довольны. В основном не удовлетворены 20% опрошенных, а 7% ответили однозначно отрицательно.

Больше всего тех, кто недоволен своей работой (14%), оказались в группе людей с низкими доходами. Этот показатель вдвое выше, чем в целом по выборке. В целом за год процент удовлетворенных своей работой людей снизился на 4%.

Опрос проводился в октябре 2018 года среди взрослого трудоспособного населения старше 18 лет во всех федеральных округах России. Участие в опросе приняли 800 человек.