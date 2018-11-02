Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 3 копейки – до 65,69 рубля, курс евро вырос на 7 копеек, составив 75,03 рубля.

Стоимость нефти вырос до 73,06 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».