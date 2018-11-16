Князь Монако сказал, как Рыболовлев должен поступить с принадлежащим ему футбольным клубом

Князь Монако Альбер II заявил, что российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев должен отказаться от руководства ФК «Монако» в случае, если его вину докажут.

«Следует дать возможность юстиции проделать свою работу до конца. Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется от поста президента футбольного клуба «Монако», – сказал князь в интервью французскому СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее футбольный клуб «Монако» отверг все обвинения в адрес Рыболовлева.

Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции, однако до сих пор неизвестно, с чем именно они связаны. Адвокат российского предпринимателя заявляла, что на рассматривающий дело Рыболовлева кассационный суд Монако оказывается давление.