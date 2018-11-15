В управделами президента объяснили снижение цен в столовой Госдумы

Стоимость блюд в столовой Госдумы и Совфеда снизилась после перехода на закупки у отечественных производителей и проведенной оптимизации, сообщили в управлении делами президента.

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, на стоимость блюд влияют разные факторы, в том числе сезон и цена закупки, передает РИА «Новости».

Цены снизились, когда «комбинат питания «Кремлевский» стал закупать продукцию только отечественных производителей». Они также «оптимизировались после объединения всех точек питания в комбинат питания «Кремлевский».

Крылова напомнила, что в столовой используется продукция собственного производства, например, это касается молочной продукции.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал в Сети фотографию меню из столовой нижней палаты парламента, решив развеять миф о «копеечных» ценах.