Опубликованы цены на обед в столовой Госдумы

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал в Сети фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.

Фотография появилась в Twitter Хинштейна. Стоимость блюд в меню варьируется в пределах 200 рублей.

Он объяснил, что так он хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы – по его словам, существуют слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей, передает «Пятый канал».

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет», – подчеркнул парламентарий, добавив, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно высокими».

Между тем, в управлении делами президента сообщили, что блюда, подающиеся в буфетах и столовых комбината питания управделами, создает рабочая группа, в которую входят заведующие производствами и технологи подразделений, передает РИА «Новости».

В трехнедельное меню входят холодные блюда и закуски, первое, второе, овощные, мясные, рыбные блюда, гарниры из овощей и круп, напитки из фруктов и ягод, хлебобулочные изделия, выпечка собственного производства.

При составлении меню учитывается сезонность, потребительский спрос на блюда, их совместимость и взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов. Пищу готовят по единым технологическим картам.