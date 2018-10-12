Россию обвинили в создании «сети союзников» в Европе

Россия «целенаправленно стремится создать» очаги нестабильности вдоль границ Европейского союза и вызвать разногласия по вопросу санкций, чтобы добиться их отмены; у Москвы появляется «сеть союзников», в их числе Венгрия, но европейские лидеры до сих пор не замечают «угрозы», пишет EUobserver.

Автор статьи Джеймс Уилсон призывает Европу «проснуться и заметить угрозу на своем восточном фланге». Главной «стратегической целью российского спонсорства», по его мнению, стала Венгрия, передает ИноТВ содержание статьи издания.

Уилсон обращает внимание, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, придерживающийся консервативных взглядов, вместе с итальянцами и чехами выступают за отмену антироссийских санкций. По его мнению, российские спецслужбы якобы ведут активную работу с венгерскими организациями и даже организуют «военные учения» для участников этих групп, привлекая «российских военных атташе» в качестве инструкторов.

Венгерские власти когда «активно боролись против контроля со стороны СССР», а сейчас поддерживают политику современной России, направленную против Запада, говорится в статье. Орбан, по словам автора публикации, не только стремится ослабить единство Евросоюза, но и активно пытается вновь «объединить» территории, которые когда-то принадлежали Венгрии. Речь идет о украинском Закарпатье, где проживают около 150 тыс. этнических венгров, составляющих менее 10% населения, указывает EUobserver.

По мнению автора статьи, Москва якобы хочет «разжечь пограничный конфликт» между Венгрией и Украиной, который будет «напрямую угрожать не только национальным и территориальным интересам Румынии и Украины, но и стабильности европейского восточного фланга».

Напомним, Киев крайне негативно отреагировал на выдачу венгерских паспортов украинцам в Закарпатье, после чего посол Венгрии был объявлен на Украине персоной нон грата. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, а политика Киева в их отношении достигла «ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».

Однако после скандала ситуация с массовой выдачей венгерских паспортов закарпатцам почти не изменилась, это просто стали делать в городе Кишварда в семи километрах от украинской границы.