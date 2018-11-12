Венгрия продолжила выдавать украинцам паспорта

Ситуация с массовой выдачей венгерских паспортов закарпатцам почти не изменилась, это просто стали делать в городе Кишварда в семи километрах от украинской границы, заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

«Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, семь минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают», – передает его слова «112 Украина».

По его словам, люди получают гражданство Венгрии, чтобы у него был паспорт страны-члена Евросоюза.

«Многие берут для того, чтобы найти работу, другие берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им», – заявил Москаль.

Ранее Киев крайне негативно отреагировал на выдачу венгерских паспортов украинцам в Закарпатье, после чего посол Венгрии был объявлен на Украине персоной нон грата.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, а политика Киева в их отношении достигла «ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».