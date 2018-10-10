Глава МИД Венгрии заявил о достижении политикой Киева «ужасающего дна»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».

В заявлении, опубликованном на сайте венгерского правительства, министр раскритиковал Киев за попытки изменить национальный состав Закарпатья и обвинил украинский парламент в сговоре с экстремистами. По его словам, он обсудил эту ситуацию с представителем госдепа США и заместителем генерального секретаря НАТО.

Сийярто также заявил, что проживающие на Украине венгры могут рассчитывать на помощь Будапешта.

Ранее Сийярто заявил, что украинские власти лгут о том, что они якобы не имеют отношения к сайту «Миротворец».

На прошлой неделе венгерское правительство решило выслать украинского консула в ответ на объявление Киевом персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово. Венгерский министр заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, за что Сийярто внесли в базу «Миротворец».