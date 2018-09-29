Главу МИД Венгрии внесли в базу «Миротворца»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Формальной причиной внесения Сийярто в базу «Миротворец» стали высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко о притеснении венгров, сообщает Страна.ua.

В среду Сийярто заявлял главе МИД Украины Павлу Климкину, что Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров.

Климкин говорил об отсутствии достижений по всем ключевым вопросам с Венгрией. До этого он крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья

Ранее в базу «Миротворца» попал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий из-за того, что является «противником создания независимой поместной церкви в Украине».