Глава МИД Венгрии обвинил Киев во лжи о «Миротворце»

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти лгут о том, что они якобы не имеют отношения к сайту «Миротворец».

«Это ложь, что украинские власти не имеют отношения к сайту, который опубликовал список из подозреваемых лиц с двойным украинским и венгерским гражданством», – сказал Сийярто, передает ТАСС.

Министр указал на то, что «Миротворец» опубликовал информацию, к которой имеют доступ только спецслужбы или госорганы. «Кроме того, один из руководителей неправительственной организации, которая управляет этим экстремистским сайтом, раньше работал в СБУ», – отметил Сийярто.

По его словам, этот человек продолжает работать в украинском правительстве. «Украинское государство обязано защищать своих граждан, но оно определенно этого не делает», – заключил министр.

На прошлой неделе венгерское правительство решило выслать украинского консула в ответ на объявление Киевом персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово. Венгерский министр заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, за что Сийярто внесли в базу «Миротворец».

Напомним, украинские власти крайне негативно отреагировали на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья.