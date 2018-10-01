Венгрия выслала консула Украины

Венгерское правительство решило выслать украинского консула в ответ на объявление Киевом персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто при этом подтвердил жесткую позицию Будапешта о блокировании процесса интеграции Украины в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

В четверг консул Венгрии в Берегово Закарпатской области Украины был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть Украину в течение трех суток.

Ранее Венгрия официально заявляла, что не будет отзывать своего консула в Берегово по требованию Киева. Украина до этого обещала выслать из страны консула Венгрии, но Будапешт пригрозил зеркальными мерами и обвинил президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Напомним, украинские власти крайне негативно отреагировали на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья.